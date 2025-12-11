В Саках оперативно раскрыли две кражи

В полицию города Саки поступило заявление от администратора гостевого дома, расположенного в частном секторе, о краже холодильника из одного из номеров. На следующий день аналогичное заявление поступило от 22-летнего постояльца того же гостевого дома. Он сообщил о краже музыкальной колонки, оцениваемой в 25 тысяч рублей.
Участковые уполномоченные полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемую – ранее судимую 26-летнюю жительницу посёлка Новофёдоровка. Выяснилось, что в течение последних двух недель она снимала одну из комнат в указанном доме, где произошли кражи.
Задержанная призналась, что ей помог знакомый, который, поверив её рассказу о переезде, содействовал вывозу похищенного. По её словам, вещи были проданы одному из жителей Сакского района.
Полицейскими в ходе обыска по указанному адресу были обнаружены и изъяты оба похищенных предмета: холодильник и музыкальная колонка. Похищенное имущество возвращено законным владельцам, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Крыму.
Следственным отделом и отделом дознания МО МВД России «Сакский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
