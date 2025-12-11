В Саках оперативно раскрыли две кражи

Участковые уполномоченные полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемую – ранее судимую 26-летнюю жительницу посёлка Новофёдоровка. Выяснилось, что в течение последних двух недель она снимала одну из комнат в указанном доме, где произошли кражи.

Задержанная призналась, что ей помог знакомый, который, поверив её рассказу о переезде, содействовал вывозу похищенного. По её словам, вещи были проданы одному из жителей Сакского района.

Полицейскими в ходе обыска по указанному адресу были обнаружены и изъяты оба похищенных предмета: холодильник и музыкальная колонка. Похищенное имущество возвращено законным владельцам, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Крыму.