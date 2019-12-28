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В Саках открыли здание детской поликлиники и спортивное поле

В Саках открыли здание детской поликлиники и спортивное поле

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:51 28.12.2019

В Саках сегодня торжественно открыли новый корпус здания детской консультации ГБУЗ РК «Сакская районная больница». Принявшая участие в мероприятии вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская отметила, что модернизация детской медицины является приоритетным направлением развития здравоохранения.

В Саках открыли здание детской поликлиники и спортивное поле

Развитие и модернизация детских медицинских учреждений – основополагающее направление деятельности правительства Республики Крым. Сегодня очень важное и знаковое событие для каждого жителя Саки. Теперь каждый ребенок сможет получить квалифицированную медицинскую помощь в отремонтированном здании. Я поздравляю вас с праздником и желаю благополучия и здоровья, — сказала вице-премьер.

В Саках открыли здание детской поликлиники и спортивное поле

Объект капитально отремонтирован в рамках целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Сумма выделенных средств на осуществление ремонта составила 23 723 000 рублей.

В Саках открыли здание детской поликлиники и спортивное поле

В рамках капитального ремонта аварийного здания произведены электромонтажные работы, демонтаж, ремонт (замена) кровли, замена окон, устройство лестничных клеток, отремонтированы водопровод и канализация, система отопления.

В Саках открыли здание детской поликлиники и спортивное поле

Также в Саках сегодня открыли спортивное поле с искусственным покрытием и сектором метания. Строительство спортивного объекта произведено в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В Саках открыли здание детской поликлиники и спортивное поле

Фото и материалы: пресс-служба министерства труда и соцзащиты РК.

В Саках открыли здание детской поликлиники и спортивное поле

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