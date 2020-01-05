В Саках почтили память правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга

5 января — одна из значимых дат в истории Межмуниципального отдела МВД России «Сакский». Традиционно в этот день сотрудники полиции и ветераны органов внутренних дел проводят мероприятия в память о погибших при исполнении служебного долга.

78 лет назад, в 1942 году, в период Великой Отечественной войны, между г.Саки и г.Евпаторией высадился десант морского штурмового батальона. Это был тактический ход командования советских войск, предпринятый для отвлечения фашистов от осаждённых Севастополя и Керченского полуострова. Несколько дней моряки сражались с немецкими захватчиками, чтобы отвлечь силы противника для дальнейшего освобождения советскими войсками Крыма от вражеских оккупантов. На подкрепление десантникам была направлена оперативная группа из четырех сотрудников сакской милиции под руководством начальника ОВД Александра Сорокового, вреди которых — оперативные работники Михаил Гасис, Василий Библик и сотрудник паспортного стола Керим Ваниев. Сотрудники милиции исполнили свой долг с честью, однако это стоило им жизни, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Память о четверых погибших сакских милиционерах передается из поколения в поколение и по сложившейся традиции 5 января в обязательном порядке сотрудники органов внутренних дел и ветераны в честь героев проводят памятные мероприятия.

5 января 2020 года был проведен митинг у памятника погибшим сотрудникам, установленном в сквере напротив административного здания МО МВД России «Сакский». В мероприятии приняли участие сотрудники сакской полиции, ветераны ОВД, члены Общественного совета при МО МВД России «Сакский», руководство органов местного самоуправления и ветеранских организаций города и района, а также школьники — участники Сакского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Митинг начался с минуты молчания в честь погибших сотрудников ОВД, — сообщили в ведомстве.

Подвиг погибших навсегда останется в наших сердцах и будет передаваться из поколения в поколение. Эти сотрудники являются нравственным ориентиром для нас, ведь они были патриотами своей Родины и пожертвовали собственной жизнью ради спасения граждан и защиты их интересов, — отметил на митинге врио начальника МО МВД России «Сакский» Дмитрий Стрюков.

По окончании митинга к памятнику погибшим сотрудникам были возложены цветы и после присутствующие отправились к памятнику Евпаторийскому десанту, установленному на побережье вблизи Евпатории. Здесь совместно с евпаторийцами был проведен митинг и возложены цветы. Также, по сложившейся традиции, в дань памяти о погибших в море был пущен венок.

Подобные акции являются неотъемлемой частью патриотического воспитания молодёжи. Чествование погибших участников Великой Отечественной войны и сотрудников органов правопорядка стало традицией, — подвел итог мероприятий председатель Совета ветеранов ОВД Андрей Кучерявый.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму