В Саках прошел уникальный международный парамарафон «Скифский берег»

12 июня, в День России на территории специализированного спинального санатория имени академика Н.Н. Бурденко в городе Саки прошёл традиционный XXII Международный легкоатлетический марафон среди спортсменов адаптивного спорта на колясках «Скифский берег».

С приветственным словом к парамарафонцам обратился первый заместитель председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс, присутствующий на открытии спортивного праздника. Он поблагодарил организаторов и участников уникального мероприятия за неравнодушие к спорту, выразив восхищение их желанием быть всегда в строю.

Состязание спортсменов адаптивного спорта вызывает чувства уважения и гордости, служит всем нам примером мужества, стойкости и силы духа. Все эти качества присущи настоящим россиянам, патриотам своей страны. Вы проявляете стальной характер русского человека, которого невозможно сломить никакими невзгодами. Мы — россияне, достойно преодолеваем любые трудности и всегда остаёмся победителями, — сказал Ефим Фикс.

По итогам марафона первый вице-спикер крымского парламента вручил победителям заслуженные награды и пожелал всем участникам удачи в покорении новых спортивных вершин.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.