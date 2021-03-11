В Саках расширят основную транспортную магистраль, связывающую город с Симферополем и Евпаторией

В Саках начался капитальный ремонт участка трассы «Симферополь — Евпатория». Речь идет о въезде в город и отрезке «четырех светофоров». Здесь и не в сезон часты пробки, а летом проезд километрового участка дороги занимает больше часа. По информации минтранса РК проект расширения трассы готов, сейчас ведутся работы по переносу сетей.

Завершены проектные работы по капремонту участка дороги, который позволит повысить пропускную способность. Физически с 10 марта подрядчик приступил к работам. В настоящее время ведутся работы по переустройству сетей, – рассказал министр транспорта РК Евгений Исаков.

Ориентировочно, срок окончания работ — 1 июля. Эта информация не устроила Главу Крыма Сергея Аксёнова.

Мы же договаривались, что это должно быть сделано до начала курортного сезона. Работы в курортный сезон вестись не должны, – сказал он.

Глава Республики указал на необходимость организовать работу на объекте круглосуточно, чтобы ускорить завершение ремонта. В качестве примера он привел работу АО «ВАД» на трассе «Таврида».

Напомним, строительство трассы «Симферополь — Евпатория — Мирный» планируется завершить в 2022 году. Ну а поручение по расширению «сакского участка «Глава РК давал еще в 2019 году.