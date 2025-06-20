В Саках руководитель местного ТК пытался дать взятку сотруднику ФСБ

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по результатам мероприятий, проведенных во взаимодействии с коллегами из республиканского управления ФСБ России, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя сакского торгового комплекса. Он подозревается в покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Следственным отделом по городу Саки установлено, что оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю были зафиксированы мошеннические действия руководителя сакского торгового комплекса, по которым органы МВД в будущем должны были принять процессуальное решение. Желая избежать уголовной ответственности, предприниматель в ходе встречи с оперативным сотрудником предложил ему взятку в размере 500 тысяч рублей, предварительно поместив денежные средства в упаковку от алкогольного напитка, после чего положил их на заднее сидение автомобиля. Однако довести преступный умысел до конца фигурант не смог, поскольку его противоправные действия были пресечены, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.

Следователем изъяты денежные средства, которые явились предметом взятки, проведен тщательный осмотр места преступления, назначены необходимые экспертизы. Свою вину фигурант признал в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю