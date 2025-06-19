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В Саках строят новую улично-дорожную сеть
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Саках строят новую улично-дорожную сеть

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 14:21 19.06.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе рабочей поездки осмотрел ход строительных работ новой улично-дорожной сети, соединяющей комплекс «Прибрежный» с аквапарком «Банановая республика»/»Медуза» в г. о. Саки и Сакском районе.

Строительство объекта реализуется в рамках проектов инфраструктурных бюджетных кредитов и планируется завершить в 2025 году.

Проект предусматривает строительство четырех улиц и устройство локальных очистных сооружений. На данный момент завершены работы по увеличению слоя насыпи земляного полотна, что позволит избежать сброса ливневых стоков на проезжую часть и обеспечит безопасность дорожного движения, – заявил Председатель Правительства Крыма.

Юрий Гоцанюк также отметил, что на объекте ведутся работы по устройству дождевой канализации, включая прокладку труб и установку колодцев. В течение 3,5 месяцев планируется завершить все работы по устройству ливневой канализации, включая монтаж очистных сооружений.

Реализация проекта позволит создать современный дорожный коридор, который повысит уровень комфорта и экологической безопасности в районе.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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