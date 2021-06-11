В Саках торжественно открыли городскую набережную

Новая набережная в Саках, несомненно, станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города. Она уникальна своими замечательными фонтанами, зонами отдыха, малыми архитектурными формами. Такое мнение выразила вице-премьер – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к открытию Сакской набережной. Строительство набережной вдоль берега Сакского лечебного озера осуществлялось в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года».

Город Саки позиционируется у нас как город инвалидов-колясочников, сюда всегда приезжали и продолжают приезжать люди со всей страны, даже из-за границы. Граждане, проживающие в городе или находящиеся на лечении, нуждаются в особой доступной среде. Поэтому разрабатывалась специальная концепция, благодаря которой город модернизируется с учетом потребностей инвалидов. К тому же, в городе и Сакском районе не мало многодетных семей, пожилых людей, которым теперь будет доступна такая замечательная зона отдыха, — отметила вице-премьер.

Она призвала сакчан и гостей города бережно относится к новому месту отдыха и оздоровления.

На набережной построено шесть тематических фонтанов, 47 питьевых фонтанов, установлены малые архитектурные формы, обустроен амфитеатр на 650 мест, оборудовано 9 детских площадок для разных возрастных групп. А также установлено 500 опор освещения, высажено более 15 тысяч кустарников и более 2 тысяч деревьев. Общая стоимость строительно-монтажных работ составила порядка 800 млн руб. Протяженность набережной – 2,2 км.

Фото: Крымское информационное агентство.