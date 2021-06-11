Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Саках торжественно открыли городскую набережную

crimeapress_news



реклама в крыму
В Саках торжественно открыли городскую набережную
Фото: минстрой РК

В Саках торжественно открыли городскую набережную

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:49 11.06.2021

Новая набережная в Саках, несомненно, станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города. Она уникальна своими замечательными фонтанами, зонами отдыха, малыми архитектурными формами. Такое мнение выразила вице-премьер – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к открытию Сакской набережной. Строительство набережной вдоль берега Сакского лечебного озера осуществлялось в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года».

В Саках торжественно открыли городскую набережную

Город Саки позиционируется у нас как город инвалидов-колясочников, сюда всегда приезжали и продолжают приезжать люди со всей страны, даже из-за границы. Граждане, проживающие в городе или находящиеся на лечении, нуждаются в особой доступной среде. Поэтому разрабатывалась специальная концепция, благодаря которой город модернизируется с учетом потребностей инвалидов. К тому же, в городе и Сакском районе не мало многодетных семей, пожилых людей, которым теперь будет доступна такая замечательная зона отдыха, — отметила вице-премьер.

В Саках торжественно открыли городскую набережную

Она призвала сакчан и гостей города бережно относится к новому месту отдыха и оздоровления.

В Саках торжественно открыли городскую набережную

На набережной построено шесть тематических фонтанов, 47 питьевых фонтанов, установлены малые архитектурные формы, обустроен амфитеатр на 650 мест, оборудовано 9 детских площадок для разных возрастных групп. А также установлено 500 опор освещения, высажено более 15 тысяч кустарников и более 2 тысяч деревьев. Общая стоимость строительно-монтажных работ составила порядка 800 млн руб. Протяженность набережной – 2,2 км.

В Саках торжественно открыли городскую набережную

Фото: Крымское информационное агентство. 

В Саках торжественно открыли городскую набережную

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.