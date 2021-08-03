В Саках вор пользовался беспечностью курортников и жарой

В Саках сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении краж на базе отдыха.

В дежурную часть МО МВД России «Сакский» обратился гражданин с заявлением о краже из помещения мини-отеля, расположенного у моря. Мужчина пояснил, что из-за жары оставил на ночь входную дверь гостевого дома открытой. Ситуацией воспользовался злоумышленник: тайно, путём свободного доступа, совершил хищение четырёх мобильных телефонов. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий. Предпринятые меры розыска позволили собрать доказательства и вычислить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 31-летний мужчина, недавно переехавший в Сакский район с целью заработка на базе отдыха в курортный сезон, — сообщили в МВД по РК.

Один из смартфонов изъят по месту жительства подозреваемого, остальные он успел сдать в ломбард, что подтверждается квитанциями.

Собранные доказательства подтверждают причастность ранее судимого не только к данной краже, но и к краже 8 тысяч рублей из торговой точки на пляже. Данный факт был выявлен сотрудниками полиции при изучении информации с видеокамер.

По ч.2,3 ст.158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6лет.

Сотрудники полиции напоминают:

Будьте бдительны, принимайте необходимые меры для сохранности своего имущества — закрывайте двери на замок и не оставляйте личные вещи без присмотра. Если вы стали жертвой преступления-незамедлительно звоните в полицию. Телефон дежурной части «102» работает круглосуточно.