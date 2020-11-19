В Саках за контрабанду сильнодействующих веществ осудили местного жителя

Местный житель за контрабанду сильнодействующих веществ осуждён Сакским районным судом Республики Крым.



Согласно материалам уголовного дела житель Сакского района посредством пересылки из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в международных почтовых отправлениях без разрешения уполномоченного государственного органа — Министерства здравоохранения Российской Федерации — на ввоз на территорию России лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, осуществил перемещение в месте международного почтового обмена через Государственную границу России с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС — ограниченных к обращению на территории РФ сильнодействующих веществ, включенных в список сильнодействующих веществ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе Сакского районного суда.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, поясняя данный факт увлечением культуризмом и заказом сильнодействующих веществ, способствующих росту мышечной массы.

За совершение данного преступления санкцией ч.1 ст.226.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Принимая во внимание характер совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, с учетом личности виновного, ранее не судимого, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком 3 года. При этом суд пришел к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания и постановил считать назначенное наказание условным, с установлением испытательного срока 2 года с возложением определенных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.