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В Саках за контрабанду сильнодействующих веществ осудили местного жителя
фото: TryJimmy (pixabay.com)

В Саках за контрабанду сильнодействующих веществ осудили местного жителя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:27 19.11.2020

Местный житель за  контрабанду сильнодействующих веществ осуждён Сакским  районным судом Республики Крым.

Согласно материалам уголовного дела житель Сакского района посредством пересылки из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в международных почтовых отправлениях без разрешения уполномоченного государственного органа — Министерства здравоохранения Российской Федерации — на ввоз на территорию России лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, осуществил перемещение в месте международного почтового обмена через Государственную границу России с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС — ограниченных к обращению на территории РФ сильнодействующих веществ, включенных в список сильнодействующих веществ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, — рассказали в пресс-службе Сакского районного суда.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, поясняя данный факт увлечением культуризмом и заказом сильнодействующих веществ, способствующих росту  мышечной массы.

За совершение данного преступления санкцией  ч.1 ст.226.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде  лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Принимая во внимание характер совершенного преступления, относящегося  к категории тяжких,  с учетом личности виновного, ранее не судимого, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, суд назначил гражданину наказание  в виде лишения свободы сроком 3 года. При этом суд пришел к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания и постановил считать назначенное наказание условным, с установлением испытательного  срока 2 года с возложением определенных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.

В Саках за контрабанду сильнодействующих веществ осудили местного жителя

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