В Саках задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:18 24.12.2025

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Сакский» задержали 41-летнего гражданина соседнего государства, который находился в федеральном розыске на родине за уклонение от уплаты налогов.

Полицейские установили, что летом текущего года иностранец переехал поближе к морю – в Сакский район. В этот же период мужчина был подан в розыск. В результате проверки по информационным учетам, оперативники Сакского района приняли необходимые меры для его задержания. В настоящее время решается вопрос о передаче иностранного гражданина инициатору розыска для дальнейшего разбирательства, — сообщили пресс-службе МВД по Республике Крым. 

 

