В Саках задержаны молодые вымогатели. Говорят, что решились на преступление «с целью наживы»

В Саках полиция зарегистрировала сообщение 22-летнего жителя района о вымогательстве. Заявитель рассказал, что вечером гулял по городу с друзьями, когда перед ними остановился автомобиль. Со слов юноши – из машины вышли двое знакомых его друга, которые в ходе разговора стали угрожать и вымогать у него имущество. Испуганный заявитель передал злоумышленникам смартфон и перевел с помощью мобильного приложения на счет одного из «знакомых» деньги. Общий ущерб составил 65 тысяч рублей.

Предпринятые меры розыска позволили оперативникам вычислить и задержать подозреваемых. Ими оказались 25-летний местный житель, который ранее был судим за грабеж, и его 20-летний подельник. Подозреваемые рассказали, что решились на преступление с целью наживы. Смартфон изъят и возвращен заявителю, — рассказали в МВД по РК.

Следствием МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц по предварительному сговору»). Злоумышленникам грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.