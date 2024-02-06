В Саках задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков и незаконном хранении боеприпасов

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков и отдела уголовного розыска МО МВД Россия «Сакский» провели ряд оперативных мероприятий, в результате которых пресекли деятельность двоих жителей Сакского района, причастных к совершению ряда наркопреступлений. Как сообщили в МВД по РК, 29 и 37-летние мужчины приобретали наркотики через сеть Интернет, забирали их в тайниках с целью дальнейшего сбыта. Сотрудники полиции уличили подозреваемых в сбыте двоим «покупателям» синтетического наркотика мефедрон в разовых дозах 0,10 граммов, что послужило началу расследования и проведения обысков.

В ходе обыска при личном досмотре у 37-летнего подозреваемого в карманах куртки оперативники обнаружили бумажный сверток с высушенным растительным веществом со специфическим запахом и полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Мужчина подтвердил, что это наркотики из тайника, предназначенные для последующего сбыта. Согласно проведенной экспертизе, изъятые у гражданина вещества являются наркотическими средствами «Кристаллы Соли» весом 0,5 граммов и марихуаной весом 2 грамма, — сообщили в МВД по РК.

Кроме того, в доме злоумышленника полицейские обнаружили 13 патронов к охотничьему ружью, за что предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.20.8 КоАП РФ «Нарушение правил хранения оружия и боеприпасов».

В жилище второго фигуранта оперативники в ходе обыска изъяли самодельное приспособление для употребления наркотиков, а также два снаряда Великой Отечественной войны. Мужчина пояснил, что нашел боеприпасы в лесу.

Следователем МО МВД Россия «Сакский» в отношении 37-летнего подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч. 3 ст.228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в значительном крупном размере» и ч.1 ст.228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ». Подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы. В отношении 29-летнего подозреваемого следователем МО МВД Россия «Сакский» возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывных устройств» и ч.1 ст.228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ». Злоумышленнику может грозить до 8 лет лишения свободы, — уточнили в крымской полиции.

В настоящее время оба подозреваемых содержатся в изоляторе временного содержания в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступлений.

Сотрудники полиции напоминают, если вы обладаете какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков или оружия, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 102 для принятия мер реагирования.