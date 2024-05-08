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В Саках закрыта очередь на жилье для реабилитированных
фото: pikist.com

В Саках закрыта очередь на жилье для реабилитированных

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:11 08.05.2024

Ключи от 36-квартирного дома вручили реабилитированным народам региона в городе Саки, строительство которого завершилось в 2023 году благодаря мерам региональной поддержки, сообщили ТАСС в пресс-службе Госкомитета по делам межнациональных отношений. Тем самым в городе полностью решена эта проблема.

В Саках состоялось торжественное вручение ключей семьям из числа реабилитированных народов Крыма. Это позволит полностью закрыть очередность из числа реабилитированных народов в городе Саки. Объем финансирования объекта составил 186,32 млн рублей в ценах соответствующих лет, — уточнили в пресс-службе.

Ранее председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений региона Айдер Типпа сообщал журналистам, что за 10 лет в Крыму для реабилитированных народов региона построены детские сады, жилые дома, школы, водоводы и объекты энергетики на сумму более 12 млрд рублей. В частности, девять многоквартирных домов — в Симферополе, Евпатории, Саках и Сакском районе и Красноперекопске. Жилье получили более 1 тыс. граждан из числа реабилитированных.

О депортации из Крыма

В период с 1941 по 1944 год с территории Крымского полуострова депортировано более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян, итальянцев. В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению в регионы Сибири, Узбекистана, Казахстана. По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживают 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар — 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев — 8,6 тыс.

источник: ТАСС

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