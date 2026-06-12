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В Саки появится дизельное топливо и бензин АИ‑92 — на двух заправках

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 11:23 12.06.2026

В Саки 12 июня на двух автозаправочных станциях «АТАН» появилось дизельное топливо и бензин марки АИ‑92. Об этом сообщила глава администрации города Юлия Предыбайло.

Дизельное топливо в продаже на улице Евпаторийское шоссе, 79Б. Бензин АИ‑92 на улице Евпаторийское шоссе, 80В. Отпуск топлива начался с 10 часов утра. Ориентировочно на каждой заправке смогут заправиться по 250 машин.

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При покупке действуют ограничения. Не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена. На АЗС будут дежурить сотрудники администрации.

источник: Московский комсомолец Крым

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