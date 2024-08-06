В Сакском, Белогорском и Ленинском районах РК строят экотехнопарки

В Сакском, Белогорском и Ленинском районах Республики Крым реализуются мероприятия по строительству трех объектов капитального строительства: «Экотехнопарк в Сакском районе мощностью 200 тыс. тонн/год», «Экотехнопарк Белогорский район мощностью 500 тыс. тонн/год» и «Экотехнопарк Ленинский район мощностью 160 тыс. тонн/год». Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
В Сакском районе Крыма возведение экотехнопарка ведется в рамках нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Чистая страна». Ранее строители выполнили прокладку сети электроснабжения, монтаж кровли и установку окон административно-бытового комплекса. Строители выполнили штукатурку перегородок, монтаж кровли и сетей электроснабжения административно-бытового комплекса. У здания ремонтного обслуживания автомобилей будет устройство теплой кровли, обрамление дверных и оконных проемов с установкой окон и дверей. В экотехнопарках планируется организовать глубокую переработку вторсырья, отобранного на сортировочных комплексах. Комплекс будет предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов из общего потока мусора, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
По информации Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя», на территории Керчи завершается рекультивация полигона твердых бытовых отходов. Рекультивация представляет собой длительный и многоступенчатый процесс. Завершающий этап предусматривает реализацию комплекса мер агротехнического характера, которые позволяют оздоровить землю.
В настоящее время на объекте выполняются следующие виды работ: устройство резервуаров для поверхностного стока, устройство водосборной, дренажной траншеи, посев многолетних трав, его полив, повторное уплотнение основного тела, завершающие работы по устройству ограждения.
Оборудованная по периметру дренажная система послужит водоотводом от бывшей свалки. Вся жидкость будет собираться с трех специальных резервуаров и после фильтрации может послужить для технических нужд. Рекультивация помогает улучшить экологическую ситуацию на Керченском полуострове.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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