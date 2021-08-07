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В Сакском районе Крыма едва не унесло в открытое море рыбаков
Фото: ГУ МЧС России по РК

В Сакском районе Крыма едва не унесло в открытое море рыбаков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 07.08.2021

Сегодня утром (в 11:30) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе поселков Витино и Заозерное (в Сакском районе) в открытое море уносит двух рыбаков. Уже потом стало ясно, что не только поднявшийся ветер едва не стал причиной ЧП, но и сломанный мотор лодки. Пока же было ясно одно: самостоятельно к берегу рыбаки добраться не могут, необходима помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым было организовано незамедлительное реагирование подразделений части водолазно-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Спасателями были обнаружены пострадавшие в море и транспортиров аны на берег, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В медицинской помощи спасенные рыбаки не нуждались.

В Сакском районе Крыма едва не унесло в открытое море рыбаков

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