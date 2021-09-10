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В Сакском районе Крыма селянин устроил плантацию конопли

В Сакском районе Крыма селянин устроил плантацию конопли

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:11 10.09.2021

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Сакский» в ходе проверки информации о причастности к незаконному обороту наркотиков 39-летнего жителя одного из сел Сакского района провели обыск по месту его жительства.

Информация подтвердилась: во дворе сельского жителя полицейские обнаружили более 30 культивируемых кустов наркосодержащей конопли. Высота каждого куста предположительно полтора — два метра.  Установлено, что хозяин домовладения осуществлял уход за саженцами, рыхлил и поливал почву. В доме оперативники нашли еще полтора килограмма высушенных частей растений со специфическим запахом. Растения и высушенные его части изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой подтверждено, что вещества являются наркотическим средством. Всего изъято 15,7 грамм конопли, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В Сакском районе Крыма селянин устроил плантацию конопли В Сакском районе Крыма селянин устроил плантацию конопли В Сакском районе Крыма селянин устроил плантацию конопли

Сотрудниками следствия и дознания МО МВД России «Сакский» возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства)

Злоумышленнику может грозить до десяти лет лишения свободы, — говорят правоохранители.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем жителям региона и прибывшим на отдых в Крым: в случае, если вы обладаете какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, а также о лицах, которые причастны к незаконному обороту наркотиков, сообщите об этом в полицию-прямая линия «102» работает круглосуточно.

В Сакском районе Крыма селянин устроил плантацию конопли

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