В Сакском районе наряд ДПС задержал наркосбытчиков

На автодороге «Саки — Орловка» (в Сакском районе) сотрудники ДПС остановили автомобиль «Infiniti» под управлением мужчины, 1994 года рождения, который перевозил двух пассажиров в возрасте 23 и 39 лет. И это было только начало истории. Рассказывают сотрудники полиции:

Молодой человек, находившийся на заднем сиденье машины, при виде сотрудников полиции неожиданно выскочил из салона и попытался скрыться, на ходу выбрасывая на землю пакетики с порошкообразным веществом. В считанные секунды пассажир иномарки был задержан одним из сотрудников патруля. Мужчина пояснил, что принадлежащие ему свертки содержат синтетические наркотики, которые предназначались для сбыта через систему тайников.

На место происшествия вызвана оперативно-следственная группа. Согласно результатам экспертизы, в изъятых пакетиках содержалось почти 40 гр. N-метилэфедрона, который относится к так называемым солям.

Следственным отделом МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. «г» ст. 228.1 ч.4 УК РФ — покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

В рамках расследования уже собрана доказательственная база, подтверждающая причастность задержанных мужчин к незаконному обороту наркотиков. У пассажиров автомобиля изъяты мобильные рации, которые с соблюдением мер конспирации использовались для незаконных операций по раскладке запрещенных веществ на обширной территории, прилегающей к автотрассе, — сообщили в МВД по РК.

Водитель остановленного автомобиля отказался от медицинского освидетельствования, при этом он пояснил, что ранее употребил наркотики. Отмечено, что благодаря бдительности сотрудников ДПС были спасены множество людей, которые могли пострадать от действий неадекватного водителя. Мужчина отстранен от управления транспортным средством, а также привлечен к административной ответственности, автомобиль помещен на спецстоянку.

Мероприятия по надзору за безопасностью дорожного движения проводится в ходе ежегодной оперативно-профилактической операции «Зима-2021».

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