В Сакском районе открыли детский сад на 160 мест

Детский сад «Колосок» с. Добрушино в Сакском районе на 160 мест — это 6 групп.

Для занятий детей оборудованы музыкальный и спортивный зал, методический кабинет, медицинский блок, прогулочные площадки для каждой группы, — сообщили в пресс-службе Управления информационной политики Мининформ РК.

По словам Заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Светланы Масловой, заведение отличается высоким уровнем оснащенности необходимым оборудованием.

фото: Управление информационной политики Мининформ РК