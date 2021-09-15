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В Сакском районе открыли детский сад на 160 мест

В Сакском районе открыли детский сад на 160 мест

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 10:51 15.09.2021

Детский сад «Колосок» с. Добрушино в Сакском районе на 160 мест — это 6 групп.

Для занятий детей оборудованы музыкальный и спортивный зал, методический кабинет, медицинский блок, прогулочные площадки для каждой группы, — сообщили в пресс-службе Управления информационной политики Мининформ РК.

По словам Заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Светланы Масловой, заведение отличается высоким уровнем оснащенности необходимым оборудованием.

В Сакском районе открыли детский сад на 160 мест

 

фото: Управление информационной политики Мининформ РК

В Сакском районе открыли детский сад на 160 мест

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