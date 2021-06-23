В Сакском районе разыскивали детей: 9-летнюю девочку и 15-летнего парня

В дежурную часть МО МВД России «Сакский» позвонила жительница одного из приморских сел района и сообщила о пропаже без вести своей 9-летней дочери. Спустя несколько минут в полицию поступило еще одно заявление – помощь в розыске ушедшего из дома 15-летнего подростка попросила жительница сельского поселения в Евпаторийской зоне Сакского района.

Мать 9-летнего ребёнка сообщила, что дочь имеет отставание в развитии и ранее уже уходила из дома. В ходе выезда следственно-оперативной группы девочка была найдена в окрестностях соседнего села и возвращена родителям в тот же вечер. Розыск пропавшего без вести 15-летнего подростка длился всю ночь. Мать рассказала, что сын взял без разрешения машину отчима, на которой уехал еще два дня назад. По информации родственников пропавшего мальчика, накануне ребенок звонил из Евпатории и сказал, что едет домой, но так и не вернулся. При этом он перестал отвечать на телефонные звонки, что и послужило поводом обратиться в полицию за помощью, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Кропотливая работа сотрудников полиции в результате принесла положительные результаты – под утро в Евпатории был найден автомобиль и вскоре было установлено местонахождение пропавшего подростка, который ночевал у приятеля. Ребёнок был возвращён домой.

Было установлено, что за время пребывания несовершеннолетних вне дома в отношении них никаких противоправных деяний совершено не было.

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ в отношении родителей каждого из детей. Все материалы будут направлены на рассмотрение территориальной административной комиссии. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей законом предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Помимо этого, 15-летний подросток, который неправомерно завладел чужим транспортным средством, будет привлекаться к уголовной ответственности по ст. 166 Уголовного колеса РФ (угон). Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники МВД по Республике Крым напоминают, что возраст наступления уголовной ответственности по данной статье – 14 лет. Полицейские призывают граждан проводить со своими детьми подросткового возраста разъяснительные беседы о правилах безопасного и законопослушного поведения.