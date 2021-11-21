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В Сакском районе водолазы и пиротехники обезвредили стокилограммовую авиабомбу
Фото: ГУ МЧС России по РК

В Сакском районе водолазы и пиротехники обезвредили стокилограммовую авиабомбу

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:30 21.11.2021

19 ноября в Сакском районе, в воде между селами Витино и Поповка, на глубине 1.5 метра, водолазы и пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по РК провели операцию по обезвреживанию взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России был обнаружен, идентифицирован и уничтожен взрывоопасный предмет — фугасно-авиационная бомба (ФАБ-100). Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 6 человек личного состава, 2 единицы автомобильной техники и одно плавсредство.

В Сакском районе водолазы и пиротехники обезвредили стокилограммовую авиабомбу

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