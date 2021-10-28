В Сакском районе задержали «закладчиков» наркотиков

В результате мероприятий по противодействию наркопреступности в регионе сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Сакский» задержали очередных подозреваемых в незаконном распространении наркотиков.

Двое жителей Симферополя 24-х и 27-ми лет прибыли на автомобиле в город Саки, чтобы сделать закладки в тайники для дальнейшего распространения наркосолей бесконтактным способом посредством сети Интернет. Частично подозреваемым удалось осуществить свой замысел в одном из сел Сакского района. Когда же молодые люди пытались сделать закладки в одном из промышленных районов города, сотрудники полиции их задержали с поличным. Синтетические наркотики изъяты из ранее сделанных ими тайников. Общий вес составил более 50 граммов, что составляет около 200 разовых доз, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму.

По результатам проведенной экспертизы изъятое признано наркотическим средством «N-метилэфедроном».

В автомобиле подозреваемых обнаружены принадлежности для упаковки наркотиков и сами наркотики, сотрудники полиции также изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства незаконной деятельности подозреваемых.

Сотрудниками следственного отдела МО МВД России «Сакский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере). Согласно санкции статьи, задержанным грозит наказание от десяти до двадцати лет лишения свободы.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым