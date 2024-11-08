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В Сакском районе арестовали наркоторговца
фото: пресс-служба Сакского района РК

В Сакском районе арестовали наркоторговца

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 12:55 08.11.2024

7 ноября 2024 года Сакский районный суд Республики Крым удовлетворил ходатайство следователя СО МО МВД России «Сакский» об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 42-летнего уроженца г. Саки за незаконный сбыт наркотического средства (ч. 1 ст. 228.1 УК  РФ).

Предварительным следствием установлено, что подозреваемый, достоверно зная, что метилэфедрон отнесён к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещён, незаконно сбыл данное наркотическое средство массой 0,10 грамм лицу, принимавшему участие в качестве «покупателя» в рамках проводимого сотрудниками полиции оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», за что был задержан. При предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, мужчина от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

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Учитывая, что арестованный подозревается в причастности к совершению тяжкого преступления, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет, суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу обвиняемого сроком на 1 месяц и 12 дней.

Постановление в законную силу не вступило.

источник: пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым

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