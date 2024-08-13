В Сакском районе идут работы по капитальному ремонту учреждений культуры

К середине августа в Веселовском доме культуры строителями проведены демонтажные работы кровли, шифера и обрешетки. Продолжаются работы по демонтажу старых оконных блоков, утепление потолков и крыши здания, устройство металлочерепицы. Завершается монтаж новой кровли, установка стропил и обрешётки с укладкой гидробарьерного слоя, устройство «слуховых» окон на чердаке. На объект уже завезены стеклопакеты на центральный фасад здания.

По завершению работ ожидается полное остекление всего здания современными стеклопакетами, модернизация 4-х крылец, замена всех наружных дверей на противопожарные. Сумма выделенных средств — 17,09 млн руб. Общая готовность на объекте составляет 69 %.

В Ярковском сельском клубе завершены работы по демонтажу кровли, потолков, полов, электросетей, по устройству армирующего пояса, новой кровли, отбивки старой штукатурки внутри помещения, укреплению балок и утепление потолков здания. Произведена подготовка к бетонированию полов в здании, а также завершена прокладка кабелей и установка окон.

Фасад здания очистили от старой штукатурки, утеплили, нанесли декоративную штукатурка и покрасили. Нижнюю часть здания армировали и залили отмосткой. Установили канализационные кольца и проложили канализационные трубы на улице.

Завершаются работы по подготовке стен под новые электросети, под оштукатуривание стен помещений и укладке плитки на цоколе здания. Общая стоимость работ – 6,59 млн. рублей. Текущая готовность объекта – 90%

Открытие и обновление домов культуры позволяет повысить качество предоставляемых услуг и увеличить число посетителей культурно-досуговых учреждений.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)