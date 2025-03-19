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В Сакском районе идёт капремонт и строительство врачебных амбулаторий, ФАПов

В Сакском районе идёт капремонт и строительство врачебных амбулаторий, ФАПов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:46 19.03.2025

В 2025 году в Сакском районе в рамках модернизации первичного звена здравоохранения запланировано строительство 1 врачебной амбулатории, 7-ми ФАПов и капитальный ремонт 1 амбулатории. Новые фельдшерско-акушерские пункты возводят в сёлах Хуторок, Куликовка, Лесновка, Приветное, Прибрежное, Валентиново, Елизаветово, а также врачебную амбулаторию в селе Крымское. Кроме того, в текущем году осуществляется капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Кольцово по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». На модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения предусмотрено около 158 млн рублей.

На сегодняшний день проведена работа по сборке модульных конструкций зданий, завершена установка септика и возведение ограждений, заканчивается монтаж слаботочных систем. Проведены внутренние инженерные сети: водопровод, освещение, отопление и вентиляция. Продолжаются работы по благоустройству прилегающих территорий: укладка плиточного покрытия, монтаж дизель-генераторной установки и площадок под твердые бытовые отходы. Новые объекты здравоохранения оснастят комплектом медицинского оборудования для оказания неотложной помощи, обеспечат соблюдение условий доступной среды для маломобильных групп населения. В зданиях оборудуют следующие помещения: регистратура, кабинет приёма, процедурный, прививочный и смотровой кабинеты, стерилизационная, помещение для хранения лекарственных средств, палата для дневного пребывания пациентов, гардероб, санузел, помещения для работников, моющих и дезинфицирующих средств и пр., — сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов (региональный проектный офис). 

Капитальный ремонт медицинских учреждений – одна из важнейших составляющих улучшения условий для посетителей, что позволяет сделать пребывание пациентов и работу всего медицинского персонала в лечебном учреждении комфортным.

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Так, в рамках выполнения работ по капитальному ремонту врачебной амбулатории в селе Кольцово проведена полная замена кровли и частичная замена окон, дверей, ведётся отделка фасада.

Обновлённый главный вход также почти готов: ведутся работы по ремонту крыльца и пандуса. Внутри помещения проведена шпаклёвка стен, уложено новое плиточное покрытие, установлены подвесные потолки, выведены коммуникации под отопление и водопровод.

Для жителей сёл это станет по истине значимое и долгожданное событие. Отныне граждане, обратившиеся за медицинской помощью, смогут получить ее оперативно и в полном объеме по месту жительства.

Напомним, что реализация регионального проекта модернизации первичного звена направлена на повышение доступности медицинской помощи для населения и улучшение условий труда медработников в целях привлечения для работы в сельской местности квалифицированных специалистов.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

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