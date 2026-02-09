В Сакском районе местный житель пытался сбыть 500 граммов наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым во взаимодействии с коллегами из МО МВД России «Сакский» задержан 37-летний местный житель.
При обыске в его доме было обнаружено и изъято около 500 грамм запрещенных веществ, включая синтетические наркотики и марихуану. Часть изъятого уже была расфасована на разовые дозы, предназначенные для дальнейшего сбыта. Кроме того, полицейские нашли оборудование, которое, предположительно, использовалось для фасовки и распространения наркотиков: электронные весы, пакеты, мобильные телефоны и банковские карты.
Задержанный признался, что получил наркотики бесконтактным способом, действуя как «кладмен» по заданию из социальной сети. Его целью было распространение наркотиков через тайники для получения прибыли. Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются каннабисом (марихуаной) и мефедроном, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Помимо уголовного дела, возбужденного по о признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в значительном размере», мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотиков без назначения врача. В настоящее время он находится под стражей. Санкция статьи по уголовному делу предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
