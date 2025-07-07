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В Сакском районе местный житель создал "плантацию" конопли
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Сакском районе местный житель создал «плантацию» конопли

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:37 07.07.2025

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска МО МВД России «Сакский» провели осмотр домовладения 41-летнего жителя района, подозреваемого в незаконной деятельности.

В ходе проверки обнаружены и изъяты 25 кустов конопли с признаками культивирования — растения выращивались в пластиковых стаканчиках в контейнере с искусственным освещением.

Кроме того, в помещении найден полимерный пакет с высушенным и измельчённым веществом растительного происхождения массой 50 граммов. По словам мужчины, он выращивал и хранил наркотики исключительно для личного употребления. Проведённая экспертиза подтвердила наличие в изъятых образцах наркотических средств (ТГК), — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственным отделом МО МВД России «Сакский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).  В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Полиция обращается к гражданам: если вам известно о фактах незаконного оборота наркотиков — незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Линия работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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