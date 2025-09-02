Прямо сейчас:
В Сакском районе модернизировали девять объектов здравоохранения
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 16:52 02.09.2025

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Сакском районе завершена модернизация девяти объектов здравоохранения.

Так, выполнен капитальный ремонт стоматологической поликлиники ГБУЗ РК «Сакская районная больница». Стоимость работ составила 28,4 млн рублей. За счет средств медицинской организации в обновленное здание закупили оборудование и необходимую мебель. Стоматологическая поликлиника обслуживает порядка 100 тысяч жителей города и района. Медучреждение полностью укомплектовано кадрами, специалисты принимают взрослых и детей.

Кроме того, завершено строительство модульной врачебной амбулатории в селе Крымское и фельдшерско-акушерских пунктов в селах Валентиново, Елизаветово, Куликовка, Лесновка, Прибрежное, Приветное, Хуторок. К указанным медучреждениям прикреплено более 10 тысяч жителей. Стоимость строительства амбулатории и семи ФАПов составила – 146,5 млн рублей. Новые здания укомплектованы компьютерной техникой, мебелью, оборудованием и всем необходимым в соответствии со стандартом оснащения.

Строительство современных медицинских учреждений в сёлах не только повышает доступность качественной медицинской помощи для жителей, но и создает привлекательные условия для работы медицинских специалистов, способствуя привлечению квалифицированных кадров в сельское здравоохранение.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Просмотры: 14

