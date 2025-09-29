Прямо сейчас:
В Сакском районе мужчина отдал в аренду знакомому прицеп. Денег за него не увидел

13:20 29.09.2025

В МО МВД России «Сакский» обратился 63-летний житель района с просьбой помочь вернуть принадлежащий ему имущество. По словам мужчины, год назад он по устной договоренности передал автоприцеп знакомому в аренду из соседнего села. Позже арендатор предложил выкупить прицеп за 60 тысяч рублей, однако ни оплаты, ни возврата имущества заявитель так и не дождался.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 64-летний подозреваемый обменял прицеп на подержанный автомобиль в Раздольненском районе ещё в декабре прошлого года.

Правоохранителями прицеп был найден, изъят и возвращён законному владельцу.

Следователем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с причинением значительного ущерба)., Ранее, не судимому фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция напоминает: в случае совершения преступления незамедлительно обращайтесь в дежурную часть полиции или по телефону 102. Линия работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

