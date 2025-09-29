За три дня — почти два миллиона: севастопольцы продолжают "делиться" деньгами с мошенниками

Узнайте больше: За три дня — почти два миллиона: севастопольцы продолжают "делиться" деньгами с мошенниками

В Сакском районе мужчина отдал в аренду знакомому прицеп. Денег за него не увидел

В Сакском районе мужчина отдал в аренду знакомому прицеп. Денег за него не увидел

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.