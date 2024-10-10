В Сакском районе «начинающий предприниматель» обокрал пенсионера — предлагал «купить» текстиль

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что накануне совершенного преступления к пожилому мужчине приходил незнакомый молодой человек. Доверчивый пенсионер пустил в дом «продавца», который предлагал купить различного рода текстиль. При оплате покупки злоумышленник увидел крупную сумму денег у потерпевшего и решил «обогатиться» легким путём. Оперативно предпринятые к розыску меры позволили сотрудникам полиции по горячим следам задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Ставропольского края, который признал свою вину и рассказал, что в Республику Крым приехал на заработки, продавая местным жителям различного рода товары: постельное белье, полотенца и т.д., — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

В автомобиле задержанного полицейские обнаружили 102 тысячи рублей, которые изъяли и вернули законному владельцу. Остальные денежные средства злоумышленник потратил на собственные нужды.

Следствием МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Злоумышленник заключен под стражу.

Сотрудники полиции напоминают: если совершена кража, незамедлительно сообщите об этом в полицию. Прямая линия 102 работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым