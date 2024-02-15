В Сакском районе оперативники вернули потерпевшей похищенный автомобиль

В Сакском районе в полицию обратился житель одного из местных сёл. Он сообщил об угоне автомобиля, принадлежащего его матери. Выяснилось, что ранее машину оставили на ремонт односельчанину. Когда приехали забирать автомобиль, то ни ремонтника, ни автомобиля на месте не оказалось. На связь с хозяйкой транспортного средства владелец автомастерской не выходил.

Сотрудники полиции по горячим следам установили местонахождение пропавшего автомобиля. В одном из приморских сел, во дворе дома, в котором проживает знакомая попавшего под подозрение, транспортное средство было обнаружено и изъято, а мужчина задержан. В настоящее время автомобиль возвращен потерпевшей. 39-летний подозреваемый рассказал, что решил съездить на чужом автомобиле в гости, — сообщили в МВД по РК.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Фото: МВД по РК.