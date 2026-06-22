В Сакском районе пенсионерку на деньги «развели» мошенники, но их курьер оказался хорошим малым

По словам пенсионерки, к её дому прибыл курьер, которому она передала указанную сумму. Следователем МО МВД России «Сакский» по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ » Мошенничество». Полицейские установили, что злоумышленники обманули женщину, убедив её в необходимости «декларирования наличных денежных средств» и перевода их на «безопасный счёт». Для убедительности мошенники запугали пенсионерку, заявив, что хранение дома суммы свыше 100 тысяч рублей является незаконным. 17-летний курьер, участвовавший в этой схеме, осознал, что его вовлекли в противоправные действия. Он принял решение рассказать о случившемся своим родителям. После этого, совместно с родителями, он отправился к пострадавшей пенсионерке и в отделение полиции с целью вернуть похищенные средства, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Юноша рассказал, что нашёл предложение о подработке в интернете. Ему поручили забирать денежные средства у граждан под видом переводов родственникам, проживающим за границей, обещая вознаграждение в размере 4 тысяч рублей за каждую поездку.

Денежные средства были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, после чего возвращены законной владелице.

По окончании разбирательства сотрудниками полиции будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

МВД по Республике Крым предупреждает: предложения о быстром заработке в качестве курьера, размещённые в сети Интернет или поступающие в мессенджерах от неизвестных лиц, нередко являются элементом преступной схемы по хищению денежных средств у граждан. Типичные признаки сомнительного предложения о работе: нет оформления и договора; высокий доход за простые действия; запрет на вопросы и разговоры с близкими; Требование действовать скрытно, избегать камер и контактов с банками/полицией; задания только дистанционно, без личного контакта

Важно: курьеры несут уголовную ответственность наравне с кураторами преступных схем.

Если вы откликнулись на подобное предложение и начали выполнять поручения, но у вас возникли сомнения в законности действий — немедленно прекратите любые контакты с «работодателем» и обратитесь в органы внутренних дел по телефону 102.

Чтобы лучше понять, как действуют злоумышленники — прослушайте аудиозапись разговора куратора с подростком. Она наглядно демонстрирует, как преступники маскируют незаконную деятельность под «лёгкую подработку», играют на желании быстро заработать, убеждают в безопасности и требуют скрывать детали от окружающих. Знание этих приёмов поможет вам распознать манипуляцию на ранней стадии и избежать участия в преступлении.

Будьте бдительны! Не попадайтесь на уловки мошенников!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым