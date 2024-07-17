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В Сакском районе перед судом предстанет местный житель, который пытался дать взятку сотруднику ДПС 
Фото: pikist.com

В Сакском районе перед судом предстанет местный житель, который пытался дать взятку сотруднику ДПС 

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:06 17.07.2024

Сакская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По версии следствия, мужчина после употребления алкоголя управлял автомобилем, двигаясь по одной из улиц города Саки. Будучи остановленным сотрудниками ДПС ГИБДД, обвиняемый в целях избежания привлечения к административной ответственности попытался дать взятку в размере 20 тыс. рублей сотруднику полиции. От незаконного вознаграждения должностное лицо отказалось, — сообщили в прокуратуре РК.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу.

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