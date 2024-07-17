В Сакском районе перед судом предстанет местный житель, который пытался дать взятку сотруднику ДПС 

По версии следствия, мужчина после употребления алкоголя управлял автомобилем, двигаясь по одной из улиц города Саки. Будучи остановленным сотрудниками ДПС ГИБДД, обвиняемый в целях избежания привлечения к административной ответственности попытался дать взятку в размере 20 тыс. рублей сотруднику полиции. От незаконного вознаграждения должностное лицо отказалось, — сообщили в прокуратуре РК.