В Сакском районе планируют заменить десять трансформаторных подстанций

Как уточнил руководитель ГУП РК «Крымэнерго» Максим Шклярский, десять ТП были определены на основании анализа обращений жителей населенных пунктов, откуда поступает наибольшее количество жалоб. Ожидается, что их замена будет произведена в течение месяца.

Глава Крыма акцентировал, что специалисты «Крымэнерго» постепенно проведут ревизию подстанций во всех муниципалитетах республики для их потенциальной замены.

Кроме того, сообщается, что в Сакском РЭС выявлено около 900 договоров на технологические присоединения, по которым у предприятия имеется задолженность.

Нам удалось оптимизировать порядка 200 договоров с просроченным исполнением обязательств в селах Штормовое, Поповка, Витино, Каменоломня, Уютное, Суворовское, Молочное. Планируем закрыть эти долги в кратчайшие сроки, – проинформировал руководитель «Крымэнерго», отметив, что подобная работа будет проведена и в других филиалах предприятия.

Максим Шклярский добавил, что в ряде населенных пунктов Сакского района также было выявлено достаточно объемное сетевое строительство, выполненное за счет потребителей. Граждане выразили готовность передать сети в собственность республики, чтобы в будущем минимизировать затраты на техприсоединение и обеспечить население электроэнергией в полной мере. Сергей Аксёнов поблагодарил руководителя «Крымэнерго» за активную позицию.

Максим Ярославович избрал верный способ работы: лично выезжает на места по всем ситуациям, поэтому многие вопросы удается решить в ручном режиме практически сразу. Считаю, это отличный сигнал как начальникам районных электросетей, так и главам администраций муниципалитетов, – выразил мнение Глава республики.

В ходе встречи обсуждались и другие направления оптимизации деятельности «Крымэнерго», в том числе по обрезке крон деревьев вдоль ЛЭП и переводу граждан, проживающих в керченских общежитиях, на прямой расчет с предприятием. Отмечается, что данная работа выполняется в соответствии с установленными графиками.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым