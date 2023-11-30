В Сакском районе полицейские по горячим следам вернули инвалиду похищенную… коляску

В Сакском районе в полицию поступило сообщение о краже инвалидной коляски, которая оставлена потерпевшим на улице возле подъезда. Причиненный ущерб составил 15 тысяч рублей. Как сообщили в МВД по РК, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. 60-летняя местная жительница, злоупотребляющая алкоголем, признала свою вину в краже. Похищенное полицейскими изъято в тот же день и возвращено законному владельцу.

Следователем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Сотрудники полиции напоминают:

Чтобы ваше имущество не было похищено стоит позаботиться о его сохранности заранее. Если все же кража совершена, сразу сообщите об этом в полицию для принятия мер реагирования. Раскрыть преступление по горячим следам намного проще. Прямая линия 102 работает круглосуточно.