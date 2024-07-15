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В Сакском районе полицейские вернули угнанный автомобиль заявительнице
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Сакском районе полицейские вернули угнанный автомобиль заявительнице

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 20:46 15.07.2024

В МО МВД России «Сакский» обратилась 35-летняя жительница Сакского района с заявлением об угоне принадлежащего ей автомобиля. Женщина сообщила, что транспортным средством мог незаконно завладеть ее бывший сожитель, проживающий в Евпатории. Потерпевшая рассказала, что ключи от машины хранились в ее портфеле, который лежал в спальне, чем и воспользовался подозреваемый.

Оперативно предпринятые меры розыска позволили по горячим следам найти и вернуть потерпевшей угнанный автомобиль. Транспортное средство было обнаружено в Евпатории во дворе дома, где проживает подозреваемый. 29-летний евпаториец признал свою вину в совершении преступления.

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Отделом дознания МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Злоумышленнику может грозить максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции напоминают: если ваш автомобиль похищен, сообщите об этом в полицию для принятия оперативных мер реагирования. Прямая линия 102 работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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