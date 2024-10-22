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В Сакском районе полиция устанавливает местонахождение Олега Шкурпела

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:18 22.10.2024

МО МВД России «Сакский» разыскивается Шкурпела Олег Иванович, 16.06.1989 года рождения, уроженец г. Евпатории, Крымской области, УССР, гражданин Российской Федерации, зарегистрированный и ранее проживавший по адресу: Сакский район, с. Абрикосовка, ул. Дружбы, д. 3, который с весны 2024 года не сообщает родственникам о своем местонахождении.

Приметы: на вид возрастом около 40 лет, славянской внешности, ростом около 180 см., худощавого телосложения, лицо по форме овальное, волос светло-русый, прямой, брови прямые, спинка носа прямая, основание носа опущенное, борода и усы светло-русые, губы толстые, подбородок прямой, ушные раковины оттопыренные, глаза светлые.

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В Сакском районе полиция устанавливает местонахождение Олега Шкурпела

Если вы владеете информацией о возможном местонахождении Шкурпела О.И. просим сообщить по адресу: 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина, 27, контактный телефон: 8 (3656) 37-00-31 – дежурная часть МО МВД России «Сакский» или по телефону 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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