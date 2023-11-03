Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Сакском районе появятся новые молодежные центры
актуально в республике
В Сакском районе появятся новые молодежные центры
Фото: ЦУР РК

В Сакском районе появятся новые молодежные центры

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:17 03.11.2023

Регион станет новой точкой притяжения молодежи со всего Крыма, благодаря созданию 4 новых молодежных центров. Их откроют в селах Митяево, Крымское и Молочное и в Районном Дворце культуры в г. Саки. Об этом в ходе прямого эфира, который был организован Центром управления регионом Республики Крым, рассказал глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.

Благодаря совместной работе с Государственным комитетом молодежной политики, активной позиции подрастающего поколения Сакского района, их участию в различных флешмобах и патриотических акциях, мы приняли решение об открытии таких центров на базе Домов культуры. Мне очень приятно, что эти молодежные центры имеют межрегиональный характер и не замыкаются на одном населенном пункте, — рассказал Владислав Хаджиев.

В оборудованных центрах, крымчане смогут общаться, обсуждать совместные проекты и участвовать в социальной жизни региона.

Я вижу в этом большую перспективу для крымской молодежи, — отметил глава администрации Сакского района.

Он пояснил, что два из четырех центров будут открыты до конца текущего года, еще два планируется открыть в феврале-марте 2024 года.

Узнайте больше:  Теперь жители Крыма могут записаться к врачу через госпаблики медучреждений

Также, в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, Владислав Хаджиев ответил на вопросы о водоснабжении региона, уличном освещении.

Полная запись эфира доступна по ссылке.

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: власть в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
власть в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.