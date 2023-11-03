В Сакском районе появятся новые молодежные центры

Регион станет новой точкой притяжения молодежи со всего Крыма, благодаря созданию 4 новых молодежных центров. Их откроют в селах Митяево, Крымское и Молочное и в Районном Дворце культуры в г. Саки. Об этом в ходе прямого эфира, который был организован Центром управления регионом Республики Крым, рассказал глава администрации Сакского района Владислав Хаджиев.

Благодаря совместной работе с Государственным комитетом молодежной политики, активной позиции подрастающего поколения Сакского района, их участию в различных флешмобах и патриотических акциях, мы приняли решение об открытии таких центров на базе Домов культуры. Мне очень приятно, что эти молодежные центры имеют межрегиональный характер и не замыкаются на одном населенном пункте, — рассказал Владислав Хаджиев.

В оборудованных центрах, крымчане смогут общаться, обсуждать совместные проекты и участвовать в социальной жизни региона.

Я вижу в этом большую перспективу для крымской молодежи, — отметил глава администрации Сакского района.

Он пояснил, что два из четырех центров будут открыты до конца текущего года, еще два планируется открыть в феврале-марте 2024 года.

Также, в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, Владислав Хаджиев ответил на вопросы о водоснабжении региона, уличном освещении.

Полная запись эфира доступна по ссылке.