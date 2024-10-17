В Сакском районе представили итоги реализации национальных проектов

По нацпроекту в Сакском районе завершается ремонт участка дороги от Саки−Митяево до автодороги Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью протяженностью более 21 км.

Данный участок дороги ведёт к знаменитым грязевым курортам и великолепным песчаным пляжам в западной части крымского полуострова. На объекте завершён комплекс работ по замене основания и устройству выравнивающего слоя. Дорожники завершают укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и обустройство обочин. С 2020 года выполнен ремонт 5 автомобильных дорог общей протяжённостью 66,1 км.

Благодаря нацпроекту в Крыму ремонтируются и мостовые сооружения, которые требовали ремонта многие десятилетия. В 2022 году проведён ремонт искусственного сооружения на автодороге Симферополь — Евпатория протяжённостью 13,3 пог м.

Реализуются в районе также мероприятия нацпроекта «Культура». Одним из примеров реализации национального проекта являются капитальные ремонты Веселовского Дома культуры и Ярковского сельского клуба, расположенных в Сакском районе. Уже завершён ряд ключевых этапов по капремонту сельского клуба в с.Яркое, включающих в себя установку нового кровельного покрытия, замену и выравнивание полов, установку новых оконных блоков, штукатурные работы и монтаж нового сантехнического оборудования. Эти работы, проведенные с высоким качеством, заложили надежный фундамент для дальнейшего обустройства здания клуба. Следующим этапом работ станет установка и крепление регистров отопления конвекторного типа.

У жителей села Молочное и Ореховое тоже появились новые возможности для культурного досуга, дополнительного образования детей и выявления юных дарований. В Домах культуры по нацпроекту «Культура» в 2019 году проведён капитальный ремонт зданий. В селе Орехово полностью отремонтирован фасад, уложена новая кровля, произведено устройство пандусов, отремонтированы крыльцо и цокольная часть.

Проведён и капитальный ремонт актового зала Дома культуры в селе Молочное. В селе проживает порядка двух тысяч жителей, а в Доме культуры функционирует 18 клубных формирований и кружков, в которых задействованы 277 человек. В учреждении выполнена замена подвесных потолков из шумоизоляционных плит и каркасов для них, ремонт штукатурки, ремонт полов сцены и актового зала, произведена замена кресел в актовом зале.

В Сакском районе активно развивается и первичное звено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На сегодняшний день обновлен автопарк и обеспечена потребность в транспорте для медорганизаций. В 2022-2024 гг для повышения уровня доступности медицинской помощи жителям сельских поселений проведена поставка 6 ед. автомобильного транспорта и выполнен капитальный ремонт 7-ми врачебных амбулаторий в сёлах Вересаево, Добрушино, Орехово, Уютное, Штормовое, пгт. Новофедоровка и 1 фельдшерско-акушерского пункта в селе Михайловка.

Проведены строительные работы снаружи и внутренняя отделка помещений. Здесь есть все необходимое для качественной помощи больным: уютные, тёплые кабинеты, отвечающие современным санитарно-гигиеническим требованиям, пандус на входе для маломобильных граждан. Завезена новая мебель, необходимое медицинское оборудование, инструментарий, предметы ухода и инвентарь. Здания также подключены ко всем коммуникациям, выполнено благоустройство прилегающих территорий. Также выполнена поставка 3 единиц медоборудования в рамках реализации регионального проекта по развитию детского здравоохранения.

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для комфортного отдыха были выполнены работы по благоустройству пляжа в селе Поповка. Проведена установка спортивного комплекса тренажёров и турников, установка детской игровой площадки, обустройство зоны игровых видов спорта, размещение дополнительных туалетов, душевых и ногомоек, Полученная субсидия также позволила увеличить площади социальных теневых навесов и строительство деревянных покрытий для комфортного перемещения по пляжу.

За время реализации нацпроекта «Образование» школы Сакского района активно оснащают компьютерным оборудованием, появляются и специализированные Центры «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей. Новые учебные классы с современным учебным оборудованием открыты в 19-ти населённых пунктах района. В учреждения образования поставлены цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, ноутбуки, многофункциональные устройства, микроскопы, наборы для конструирования робототехнических систем, программируемых робототехнических платформ и другое. А у приверженцев здорового образа жизни появились новые места для активного времяпрепровождения. В 4-х школах Сакского района также обновлены условия для занятия детей физической культурой и спортом.

Большое значение в рамках нацпроекта «Демография» придаётся развитию материально-технической базы спортивных школ региона. За счет федеральных средств спортивные школы Сакского района ежегодно могут существенно обновить инвентарь и оборудование. За годы реализации нацпроекта проведена установка 9 спортивных площадок и комплекта спортивного оборудования в виде малых спортивных форм для занятий спортом и подготовки к выполнению нормативов ГТО. Так, спортивные объекты появились в сёлах Наташино, Кольцово, Митяево, Молочное, Штормовое, Фрунзе и др.

В Сакском районе за 5 лет проведены работы по созданию точек притяжения в новых местах отдыха на 11 общественных территориях.Так, в 2024 в сёлах Ивановка и Фрунзе завершены масштабные работы по обновлению общественных территорий. В селе Ивановка по ул. Гагарина благоустроили «Сквер Гагарина». Выполнены работы по укладке плиточного покрытия, установлены система видеонаблюдения и освещения, а также детская площадка с обрезиненным покрытием, ограждение, постамент и малые архитектурные формы.

А в селе Фрунзе на пересечении улицы Победы и переулка Школьный благоустроили «Сквер Победы». В ходе комплекса работ по благоустройству выполнена установка детской площадки, летней сцены для проведения различных мероприятий, укладка тротуарной плитки, бордюрного камня, асфальтирование и установка малых архитектурных форм. Проведено озеленение, посадка деревьев и монтаж системы орошения для полива газонов, деревьев и кустарников. Для безопасности предусмотрено ночное освещение и система видеонаблюдения. Реализация проектов благоустройства позволяет создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать.

Продолжаются в рамках нацпроекта «Экология» работы по строительству экотехнопарка в Сакском районе. Ввести в эксплуатацию данный объект планируется до конца 2024 года, что позволит обеспечить наличие мощностей по размещению, обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов. На сегодняшний день строители выполняют монтаж контура заземления здания, монтаж технологического оборудования здания, устройство бортового камня, вертикальная планировка территории, устройство щебеночного основания, устройство бортового камня. Завершение строительства экотехнопарка позволит не только улучшить экологическую ситуацию в регионе, но и создать новые рабочие места.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)