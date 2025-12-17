В Сакском районе пресекли попытку распространения наркотиков

Сотрудники полиции Сакского района успешно предотвратили распространение марихуаны. В ходе оперативных мероприятий был задержан 55-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Подозреваемый, как он сам утверждает, собрал части растения конопли, высушил их и хранил у себя дома исключительно для личного потребления. Однако, в ходе обыска в его жилище, полицейские обнаружили улики, указывающие на возможный сбыт наркотиков. Были изъяты мобильный телефон, электронные весы, пустые зип-пакеты с остатками вещества, а также 11 небольших пакетиков с высушенной измельченной марихуаной.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим веществом – каннабис (марихуана), общий вес которого составил более 33 граммов.
Помимо этого, в отношении задержанного был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств без назначения врача», — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следователями МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. В настоящее время он находится под стражей.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму