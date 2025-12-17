В Сакском районе пресекли попытку распространения наркотиков

Сотрудники полиции Сакского района успешно предотвратили распространение марихуаны. В ходе оперативных мероприятий был задержан 55-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемый, как он сам утверждает, собрал части растения конопли, высушил их и хранил у себя дома исключительно для личного потребления. Однако, в ходе обыска в его жилище, полицейские обнаружили улики, указывающие на возможный сбыт наркотиков. Были изъяты мобильный телефон, электронные весы, пустые зип-пакеты с остатками вещества, а также 11 небольших пакетиков с высушенной измельченной марихуаной.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим веществом – каннабис (марихуана), общий вес которого составил более 33 граммов.

Помимо этого, в отношении задержанного был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств без назначения врача», — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.