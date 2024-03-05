В Сакском районе прошли пожарно-тактические учения

В Сакском районе, на территории Чеботарской специальной школы-интерната прошли пожарно-тактические учения. Как сообщили в ГУ МЧС России по РК, согласно замыслу, в результате замыкания электропроводки возник пожар в актовом зале административного здания. Первые действия предприняло руководство школы-интерната – вызвали пожарных и начали срочную эвакуацию детей и персонала из здания.

Спустя несколько минут после поступления вызова, на место происшествия прибыли огнеборцы Евпаторийского пожарно-спасательного гарнизона и специалисты экстренных служб. Проведя разведку, пожарные незамедлительно приступили к отработке действий по спасению людей и тушению очага возгорания. Звеном ГДЗС был эвакуирован работник школы, который не смог выбраться из задымленного помещения самостоятельно, — рассказали о ходе учений в чрезвычайном ведомстве.

Силы и средства МЧС России на пожарно-тактическом учении были привлечены по второму рангу вызова. Условный пожар был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки. Цели и задачи тренировки — достигнуты.

После завершения практической части, огнеборцы провели с воспитанниками интерната беседу на противопожарную тематику, рассказали, как необходимо вести себя при возникновении пожара, а также объяснили, как правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения.