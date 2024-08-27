В Сакском районе севастополец пытался дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции

48-летний житель г. Севастополя, передвигаясь на своем личном автомобиле марки «Тойота Рав4» остановлен инспектором ДПС для проверки документов. Во время беседы с водителем полицейский обратил внимание на поведение водителя, который по внешним признакам мог находиться в состоянии опьянения (у него была несвязная речь, покраснение кожных покровов). Инспектор предложил мужчине пройти процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте с помощью специального прибора, однако водитель категорически отказался. Во время документирования факта правонарушения в служебном автомобиле дорожно-патрульной службы мужчина положил на переднюю панель 53 тысячи рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Полицейский разъяснил правонарушителю, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность. Разъяснения сотрудника Госавтоинспекции были проигнорированы, что послужило основанием для документирования факта попытки дачи взятки.

Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», что влечет лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Сотрудники полиции напоминают: с целью безопасности пассажиров необходимо соблюдать правила дорожного движения. Если вы обладаете информацией о нарушении ПДД, сообщите об этом в полицию по телефону 102 для принятия мер реагирования.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым