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В Сакском районе сотрудники Госавтоинспекции пресекли попытку дачи взятки
Иллюстрация: МВД по РК

В Сакском районе сотрудники Госавтоинспекции пресекли попытку дачи взятки

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:14 12.01.2024

Сотрудники дорожно-патрульной службы МО МВД России «Сакский» в ходе несения службы в Сакском районе остановили автомобиль под управлением 38-летнего местного жителя с признаками опьянения. Водителю предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования, от которой он отказался.

При документировании факта правонарушения в служебном автомобиле нарушитель в качестве денежного вознаграждения полицейским предложил 30 тысяч рублей за не привлечение его к административной ответственности. Водителю разъяснили, что его действия являются противоправными и за них предусмотрена уголовная ответственность, однако водитель их проигнорировал. В отношении мужчины составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), — сообщили в МВД по РК.

Водителя отстранили от управления транспортным средством, а сам автомобиль помещен на специализированную стоянку. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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