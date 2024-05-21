Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Сакском районе строят экотехнопарк
актуально в республике
В Сакском районе строят экотехнопарк
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Сакском районе строят экотехнопарк

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:33 21.05.2024

Ход строительных работ экотехнопарка в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год осмотрел Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Строительство экотехнопарка реализуется в рамках регионального проекта «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». В этом году строительно-монтажные работы должны быть полностью завершены и объект сдан в эксплуатацию. Чтобы снизить риски и завершить все мероприятия в срок, необходимо повысить темпы работ, привлечь дополнительное количество рабочих и техники, — цитирует пресс-служба  Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, на сегодняшний день ведется укладка сетей, монтаж оборудования, в ближайшее время начнутся работы по благоустройству территории.

Комплекс будет предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов из общего потока мусора. Также он будет сортировать и накапливать вторичные материальные ресурсы, компостировать органическую фракцию. Ввод в эксплуатацию экотехнопарков позволит Республике Крым к 2025 году обеспечить обработку всех образованных отходов на территории Республики Крым, а также снизить объем отходов, направляемых на размещение, в два раза, — отмечает Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.