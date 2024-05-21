В Сакском районе строят экотехнопарк

По словам Премьер-министра Крыма, на сегодняшний день ведется укладка сетей, монтаж оборудования, в ближайшее время начнутся работы по благоустройству территории.

Комплекс будет предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов из общего потока мусора. Также он будет сортировать и накапливать вторичные материальные ресурсы, компостировать органическую фракцию. Ввод в эксплуатацию экотехнопарков позволит Республике Крым к 2025 году обеспечить обработку всех образованных отходов на территории Республики Крым, а также снизить объем отходов, направляемых на размещение, в два раза, — отмечает Юрий Гоцанюк.