В Сакском районе строят экотехнопарк

Ход строительных работ экотехнопарка в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год осмотрел Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Строительство экотехнопарка реализуется в рамках регионального проекта «Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». В этом году строительно-монтажные работы должны быть полностью завершены и объект сдан в эксплуатацию. Чтобы снизить риски и завершить все мероприятия в срок, необходимо повысить темпы работ, привлечь дополнительное количество рабочих и техники, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.
По словам Премьер-министра Крыма, на сегодняшний день ведется укладка сетей, монтаж оборудования, в ближайшее время начнутся работы по благоустройству территории.
Комплекс будет предназначен для приема твердых коммунальных отходов, выборки и измельчения крупногабаритных материалов из общего потока мусора. Также он будет сортировать и накапливать вторичные материальные ресурсы, компостировать органическую фракцию. Ввод в эксплуатацию экотехнопарков позволит Республике Крым к 2025 году обеспечить обработку всех образованных отходов на территории Республики Крым, а также снизить объем отходов, направляемых на размещение, в два раза, — отмечает Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма