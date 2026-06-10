В Сакском районе водитель пытался дать взятку сотрудники Госавтоинспекции

В ходе патрулирования села Поповка экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль «Лада Веста»: заметив служебный автомобиль полиции, водитель резко сменил направление движения и свернул на другую улицу. Вызвав подозрения у сотрудников полиции.
Экипаж последовал за транспортным средством и после подачи звукового сигнала остановил его. За рулём «Лады Веста» находился 49‑летний житель Донецка, чьи действия и внешний вид явно свидетельствовали о состоянии алкогольного опьянения.
Проведено медицинское освидетельствование мужчины с применением газоанализатора — результаты которого показали, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму в семь раз. Стремясь избежать ответственности за совершённое правонарушение, водитель предпринял попытку дачи взятки сотрудников Госавтоинспекции: несмотря на чёткое предупреждение о противоправности таких действий и угрозе уголовной ответственности, мужчина положил 10 тысяч рублей на переднее сиденье служебного автомобиля. Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была незамедлительно вызвана следственно‑оперативная группа, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении нарушителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Водитель отстранён от управления транспортного средства, а автомобиль помещён на специализированную стоянку. Все собранные сотрудниками полиции материалы направлены в органы дознания для принятия процессуального решения.
Госавтоинспекция подчёркивает: дача взятки должностному лицу влечет за собой уголовную ответственность. Водителям настоятельно рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и ни при каких обстоятельствах не управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — это напрямую угрожает безопасности всех участников дорожного движения.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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