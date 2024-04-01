Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Сакском районе волонтёры благоустраивают памятники Великой Отечественной войны
актуально в республике
В Сакском районе волонтёры благоустраивают памятники Великой Отечественной войны

В Сакском районе волонтёры благоустраивают памятники Великой Отечественной войны

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:55 01.04.2024

В селах Михайловка и Червоное Сакского района трудовой десант из 30 студентов и школьников провел благоустройство на памятниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Волонтеры рвали траву, обрезали ветки и молодую поросль, белили стволы деревьев, красили памятники, убирали мусор.

Трудовой десант проходит в рамках Патриотическая акции «Десант Победы РСО», направленной на благоустройство, уборку и ремонт памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказание помощи людям преклонного возраста, труженикам тыла, детям и ветеранам ВОВ, проведение открытых уроков о событиях ВОВ в школах, в частности, о событиях Крымской наступательной операции 1944 г. и освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Также акция направлена на популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи.

Участие в этой Десанте Победы для меня стало честью и ответственностью одновременно. Важно не только на словах, но и на деле, своим трудом, вносить вклад в сохранение нашей истории и памяти о тех, кто защищал нашу Родину, – отмечает Ксения Карпухина, комиссар отряда «Орион» Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

В Сакском районе волонтёры благоустраивают памятники Великой Отечественной войны В Сакском районе волонтёры благоустраивают памятники Великой Отечественной войны В Сакском районе волонтёры благоустраивают памятники Великой Отечественной войны В Сакском районе волонтёры благоустраивают памятники Великой Отечественной войны

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 2 110

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.