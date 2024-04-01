В Сакском районе волонтёры благоустраивают памятники Великой Отечественной войны

В селах Михайловка и Червоное Сакского района трудовой десант из 30 студентов и школьников провел благоустройство на памятниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Волонтеры рвали траву, обрезали ветки и молодую поросль, белили стволы деревьев, красили памятники, убирали мусор.

Трудовой десант проходит в рамках Патриотическая акции «Десант Победы РСО», направленной на благоустройство, уборку и ремонт памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказание помощи людям преклонного возраста, труженикам тыла, детям и ветеранам ВОВ, проведение открытых уроков о событиях ВОВ в школах, в частности, о событиях Крымской наступательной операции 1944 г. и освобождении Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Также акция направлена на популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи.

Участие в этой Десанте Победы для меня стало честью и ответственностью одновременно. Важно не только на словах, но и на деле, своим трудом, вносить вклад в сохранение нашей истории и памяти о тех, кто защищал нашу Родину, – отмечает Ксения Карпухина, комиссар отряда «Орион» Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»