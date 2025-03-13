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В Сакском районе задержали группировку вымогателей - терроризировали индивидуального предпринимателя
фото: скрин видео пресс-службы МВД России в Крыму

В Сакском районе задержали группировку вымогателей — терроризировали индивидуального предпринимателя

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:38 13.03.2025

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым при силовой поддержке спецподразделения региональной Росгвардии задержана группа лиц, которые подозреваются в вымогательстве с применением насилия крупной суммы денег у индивидуального предпринимателя.

По данным следствия, трое подельников из числа жителей г. Евпатории в возрасте от 35 до 52 лет требовали 8 миллионов рублей в виде оплаты за долги, которые якобы имелись у 28-летнего частного коммерсанта. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции их преступная деятельность была пресечена. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых полицейскими изъяты: банковские карты, флеш-носители информации, мобильные телефоны и планшеты, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК. 

Следователем следственной части Следственного управления МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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