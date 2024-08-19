В Сакском районе задержали мужчину — хранил марихуану. Но, говорит, куст нашёл

При осмотре домовладения подозреваемого полицейские обнаружили части серо-зеленого растения в высушенном виде со специфическим запахом. Мужчина рассказал, что нашел дикорастущий куст конопли, сорвал его и принес домой, а затем высушил и хранил наркотик для личного употребления. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество общей массой 350 граммов является наркотическим средством каннабис (марихуана). Следственным отделом МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, производство и хранение наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения – подписка о невыезде, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой: обо всех подозрительных фактах и лицах, возможно осуществляющих распространение или потребление запрещенных веществ, незамедлительно сообщайте в полицию для принятия мер реагирования. Передать информацию можно на условиях анонимности по телефону 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым