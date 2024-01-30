В Сакском районе задержали подозреваемого в краже стройматериалов и электроинструментов

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Часть похищенного сотрудники уголовного розыска нашли, изъяли и вернули владельцу.

Сотрудники полиции напоминают: не стоит доверять малознакомым людям. Если кража совершена, сообщите об этом в полицию по телефону 102. Раскрыть преступление по горячим следам всегда проще.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым