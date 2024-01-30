В Сакском районе задержали подозреваемого в краже стройматериалов и электроинструментов

В МО МВД России «Сакский» поступило сообщение о краже со строящегося объекта. Потерпевший, житель Челябинской области, строящий дом в Крыму, рассказал, что в период с ноября прошлого года по настоящее время были похищены электроинструменты и стройматериалы на сумму 75 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские отработали на причастность к совершению кражи тех, кто имел доступ на стройку, а также ранее судимых местных жителей. Под подозрение попал 35-летний ранее судимый евпаториец, работавший по найму на строительстве дома потерпевшего. Мужчина рассказал, что похищенное сдавал в комиссионные магазины Евпатории, а вырученные деньги тратил на свои нужды. Следователем МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит наказание от крупного штрафа — до пяти лет лишения свободы, — отмечают в пресс-службе МВД России по РК.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Часть похищенного сотрудники уголовного розыска нашли, изъяли и вернули владельцу.
Сотрудники полиции напоминают: не стоит доверять малознакомым людям. Если кража совершена, сообщите об этом в полицию по телефону 102. Раскрыть преступление по горячим следам всегда проще.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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